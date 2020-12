Legge di bilancio, Piarulli (M5s): «Nella sanità riconoscimenti economici anche gli Oss, fondamentali ma troppo spesso dimenticati»

«Nella Legge di bilancio sarà importantissimo valorizzare tutti gli addetti della sanità, compresi gli Operatori socio sanitari, che in questa emergenza Covid-19 non si stanno risparmiando. Per questo è necessario riconoscere il loro un ruolo particolare non solo a medici ed infermieri, ma anche agli Oss e a tutti i ruoli connessi».Così la senatrice del Movimento 5 stelle, Angela Anna Bruna Piarulli, rilanciando e rafforzando il lavoro già iniziato dalla Commissione affari sociali nella Camera e sottolineando «quanto fondamentale sia il ruolo di questi lavoratori non soltanto nella lotta alla pandemia, con tutte le difficoltà quotidiane, ma anche nel sistema sanitario del Paese, che troppo spesso finora li ha relegati a ruoli marginali».La senatrice Piarulli si impegna «a lavorare in favore dell'ampliamento della platea dell'indennità prevista per medici ed infermieri, estendendola anche tanti altri operatori sanitari dei quali non si parla, ma che pure sono in prima linea e costantemente esposti a rischi di contagio, che spesso non riescono ad evitare con il conseguente rallentamento dei servizi che rilasciano. Io personalmente conosco tanti operatori sanitari del mio territorio, che quotidianamente mi raccontano le loro difficoltà e ci esortano a non dimenticarli: a maggior ragione lavoreremo affinché il loro lavoro sia riconosciuto ad ogni livello».