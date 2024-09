Liceo de Sanctis, la preside uscente Ruggiero saluta la comunità scolastica

«Carissimi, è giunto il fatidico giorno, un giorno molto, troppo importante per me: il saluto ad una comunità educante che ho orientato per nove anni con amore, passione e dedizione verso una mission che ha preso forma e sostanza giorno dopo giorno. E' tempo di bilanci e questo mi impone uno sguardo retrospettivo, malgrado non rientri nel mio stile. Il flashback mi riporta alla mente la delicata situazione acquisita in ingresso: la presa d'atto del tanto lavoro da fare per migliorare questa scuola, che in quel momento storico si trovava in evidente stato di affanno e difficoltà. Bene, con l'entusiasmo, che mi ha sempre contraddistinta, ho raccolto tutta l'energia che una giovane preside ha in dotazione per natura, e, spinta dal desiderio di riportare la scuola su vette alte come meritava, mi sono rimboccata le maniche e con spirito di servizio e operosità mi sono messa la lavoro. Non si può sottacere che, in tutti questi anni, non sono mancati i momenti difficili, quelli in cui ci si sente soli per scelte che guardano al futuro ma non vengono comprese e condivise sul momento.Oggi il Liceo De Sanctis rappresenta per il territorio un importante polo culturale, una fucina di saperi, sempre pronto alla collaborazione e alla condivisione di progetti /iniziative su larga scala (istituzioni, enti locali, gemellaggi). Quello che mi rende oggi molto felice è che questa struttura storica di cui mi pregio aver calpestato il pavimento consumato ed imbruttito dall'usura, al mio saluto, ha riacquistato una veste dignitosa, sicura e accogliente.Di me avete riconosciuto tutto nei bellissimi e numerosi messaggi di saluto e ringraziamento che ho ricevuto in questi mesi: passione, entusiasmo, caparbietà, determinazione, ma anche grande capacità di ascolto e accoglienza. Tuttavia un dirigente, da solo non po' nulla, e devo io dire grazie a voi, noi siamo stati una squadra, una grande squadra in cui ognuno ha interpretato egregiamente il suo ruolo ed è riuscita a guardare nella stessa direzione. Così abbiamo realizzato una scuola che ha saputo coniugare un forte ancoraggio culturale all'antico con una spinta decisa verso la modernità e l'innovazione, una scuola inclusiva e capace di valorizzare i talenti, radicata sul territorio ma con un grandangolo sul mondo, sempre attenta a contrastare quel rischio di appiattimento acritico sul presente che caratterizza la nostra società, puntando "insieme" a sviluppare un sapere critico che superi l'approccio settoriale in un a visione transdisciplinare e olistica.Insieme siamo diventati una grande comunità capace di raggiungere nuovi traguardi e rinnovati valori sociali e culturali che hanno contribuito a rendere la scuola un luogo straordinario per imparare e crescere.Ringrazio tutti e ciascuno, le mie collaboratrici con cui, al di là dell'intesa professionale e umana si è creato un rapporto speciale, fatto di signorilità, garbo, rispetto dei ruoli ma di grande affiatamento e particolare affetto. Ringrazio tutto lo staff che ha collaborato a rendere la scuola efficiente e organizzata per il benessere di tutti, il personale ATA Il DSGA, i collaboratori scolastici, ringrazio tutti voi docenti per il contributo che ciascuno di voi, con le vostre specificità e stili differenti, ha contribuito con costanza, abnegazione e senso di appartenenza, alla costruzione di quella che oggi viene individuata come la grande comunità De Sanctis.Sono sicura che continuerete sul solco tracciato e saprete fare più e meglio di quanto fatto fino ad ora. Sono sicura che quando mi capiterà di passare davanti a questa scuola i tanti ricordi mi assaliranno e conoscendomi forse mi scenderà una lacrima di nostalgia. E' stato per me un onore aver diretto con amore e tenacia questa scuola da sempre considerata una pietra miliare della provincia BAT. Vi voglio salutare con una frase di Anatole France: Tutti i cambiamenti, anche i più desiderati, hanno la loro malinconia; perché ciò che lasciamo dietro di noi è una parte di noi stessi; dobbiamo morire da una vita prima di poter entrare in un'altra», sono le parole della preside uscente Grazia Ruggiero.