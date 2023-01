ll concerto di Capodanno a Trani: una tradizione che si consolida con la Fondazione Seca

Non sarà Vienna ma, anche a Trani, grazie alla fondazione Seca, il primo gennaio un bellissimo concerto saluta l'anno al suo apparire: non in un teatro, purtroppo, e neanche in cattedrale, chiusa in questo periodo per lavori. Sede del concerto che ha entusiasmato tutto il pubblico presente è stata però la chiesa dello Spirito Santo che ha costituito un più che degna cornice per le esecuzioni del programma presentato dalla grande Orchestra Italiana diretta dal maestro Simone Mezzapesa , nell'ambito della rassegna natalizia "sere d'incanto".Per la prima volta infatti la Parrocchia dello Spirito Santo, guidata da Don Mimmo Gramegna, con la sua caratteristica forma semicircolare, perfetta per ospitare l'evento orchestrale, ha accolto con entusiasmo l'iniziativa della Fondazione che ha scelto volutamente di coinvolgere la periferia della città. Non sono mancati i classici della musica natalizia, le colonne sonore dei grandi film con un omaggio al grande maestro Ennio Morricone ed i tradizionali valzer. Immancabile la Marcia Militare Trionfale di Radetzky, opera di Johann Strauss padre, che viene eseguita ogni anno a Vienna in occasione del concerto del primo dell'anno.La formazione composta da 25 elementi fra strumentisti e coriste ha eseguito magistralmente i brani coinvolgendo la vasta platea gremita ed entusiasta dell'ulteriore iniziativa gratuita promossa dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con Universo Salute Opera Don Uva. Un appuntamento che ha voluto rappresentare soprattutto un augurio di buon auspicio per l'anno appena iniziato.Il prossimo appuntamento della rassegna "Sere d'incanto" della Fondazione S.E.C.A sarà anche l'ultimo con la "Tombolata Scostumata", il 6 Gennaio alle ore 20:30. Una divertente tombolata sarà guidata dal comico barese Nicola Pignataro e dalla voce di Giuliano Ciliberti. La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione allo 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .L'Ufficio StampaFondazione S.E.C.A