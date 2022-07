ll palco del Giullare incantato da Autistic Red Frik Hey; e stasera si prosegue con "Down"

Poesia pura ieri sul palco del Teatro del giullare, al centro Jobel : Io spettacolo "Senza trama e senza titolo" racchiudeva in realtà la trama più pura delle emozioni, trasmessa attraverso il ballo, la gestualità, l'interpretazione straordinaria di una artista che ha nel suo essere speciale l'autismo. Lei si chiama Red Fryk Heye, e dice, "e sono autistica, una ballerina professionista eun attivista per i diritti delle persone autistiche.se suonasse strano leggere il termine autismolegato a me è semplicemente perché c'è poca informazione ". E assistere alla sua presenza sul palco, alla sua capacità di raccontare , di essere, ha espresso realmente quanto questo mondo sia sconosciuto ancora tanto, e che ci sia tanto da esplorare perché ognuno possa esaltare i propri talenti.Nello sguardo, nei gesti, nelle evoluzioni e nelle figure di danza l'intensità che ha ricordato a tratti l'artisticità del grande mimo Marcel Marceau: un peso specifico di emozione che ha attraversato l'intera platea e stregato la giuria, in presenza o in differita attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival del Giullare.E questa sera Si continua con "Down", della Compagnia teatrale collettiva Clochart che proviene da Rovereto e che si preannuncia come un altro spettacolo da non perdere.La serata ha inizio come di consueto alle 20:15 , quando La Locanda del Giullare in trasferta darà il via alla preparazione di panini gourmet che nelle due serate precedenti hanno deliziato il pubblico nell'attesa dell'inizio dello spettacolo.- Come nelle due sere precedenti la serata sarà condotta da Marco Colonna con la collaborazione degli artisti del Teatro del giullare di Trani che ieri la esilarante parodia del duetto Mina -Pierfrancesco Favino in " Parole, parole, parole ".Come di consueto la rappresentazione teatrale sarà preceduta da un'anteprima: "conduction-fiori al quadrato" una performance di musica inclusiva con la reg di Augusta dell'Arche e Vito Antonio Indolfi