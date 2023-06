ll sindaco Bottaro caldeggia la candidatura di Trani per ospitare le Frecce tricolori il prossimo anno

"Memorabile la celebrazione della Festa della Musica con la Fanfara dell'aeronautica militare ai piedi della, iconica cattedrale di Trani": così il generale Frigerio, comandante della Terza Regione Aerea di Bari, incantato insieme ai musicisti che hanno animato una serata di straordinaria suggestione, dalla piazza bianca della nostra Città protesa sul mare."Utilizzare questa splendida scenografia è quasi obbligatorio in occasione di manifestazioni importanti come queste - ha sottolineato il sindaco Amedeo Bottaro -. E chissà che non si realizzi il mio desiderio per la Città di veder sfrecciare sul nostro cielo e sul nostro mare lo spettacolo delle Frecce tricolori prima della fine del mio mandato".Desiderio che, lanciato dal Sindaco ma anche evidentemente ispirato dalla bellezza di una piazza che toglie il fiato a chiunque le si avvicini, è stato condiviso anche da parte del Generale Frigerio, che, alla fine di un concerto ad alta densità di emozione, aperto dall'inno dei Mameli e snodatosi con classici della musica di tutti i tempi, italiana e internazionale, ha auspicato per il prossimo anno la candidatura all'arrivo delle Frecce Tricolore, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'aeronautica militare, a Trani: "La terra di Puglia è per l'Aeronautica Militare una culla per la cultura aviatoria. Sono lieto di ricevere la candidatura del Sindaco della città di Trani ad ospitare le Frecce Tricolori tra le possibili mete del programma delle manifestazioni aeree del prossimo anno. E colgo l'occasione per rammentare l'imminente appuntamento a Giovinazzo il prossimo 27 agosto dell'airshow dell' Frecce in occasione del nostro centenario".