Lo spettacolo di Flyboard incanta il Porto di Trani. LE FOTO

20 foto Spettacolo di Flyboard a Trani

Un'esibizione mozzafiato ha lasciato il pubblico del porto di Trani senza parole. Nei pressi del molo Santa Lucia, Mattia e Carlotta hanno presentato lo spettacolo di Flyboard, facendo rimanere tutti i presenti a bocca aperta.Davanti a numerosi spettatori, la performance ha trasformato le acque del porto in un palcoscenico unico, dove movimenti eleganti e coreografia coinvolgente hanno catturato l'attenzione di tutti i visitatori accorsi numerosi. L'atmosfera magica creata da Mattia Lancia e Carlotta Infusi ha reso la mattinata indimenticabile, confermando ancora una volta Trani come scenario ideale per eventi culturali di grande impatto.Tra movimenti sincronizzati sull'acqua e una regia suggestiva, lo show ha saputo emozionare e coinvolgere grandi e piccoli, diventando uno dei momenti clou del programma "Formula 1 del Mare – Campionato Europeo di Offshore", che animerà la città fino a domani.Lo spettacolo, preceduto da esibizioni libere con moto d'acqua, rientra tra le iniziative che stanno trasformando Trani in un vero palcoscenico a cielo aperto, portando cultura, sport e intrattenimento in riva al mare. Un successo che conferma la capacità della città di accogliere e valorizzare eventi di rilievo nazionale, con un pubblico sempre più partecipe ed entusiasta.