Luce Viva, ancora aperta al pubblico la mostra sulla Settimana Santa 2023 in Puglia

È ancora in corso, nella Sala dei Templari di Molfetta , la mostra fotografica " LuceViva " sulla Settimana Santa 2023 in Puglia.L'iniziativa conclusiva dell'omonimo contest fotografico destinato a fotoreporter e fotoamatori è organizzata dal circuito d'informazione " Viva Network " con lo scopo di coinvolgere in prima persona i lettori nel racconto del nostro territorio e delle sue tradizioni.Nell'esposizione sono racchiusi i 4 scatti vincitori del contest e i 21 ritenuti meritevoli dalla giuria di fotografi esperti, oltre ad alcuni scatti realizzati dai giurati e diverse foto scattate dai redattori di "Viva" nelle varie città.La mostra può essere visitata dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 21 e il sabato e la domenica nel turno mattutino dalle 10 alle 13 e nel turno pomeridiano dalle 18 alle 21.