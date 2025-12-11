Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani. <span>Foto credits</span>
Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani. Foto credits
Politica

Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani"

Occasione persa per l'Immacolata. Senza l'iniziativa dei privati resterebbe il vuoto

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 14.23 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Segretario di Forza Italia Sergio D'Addato. "Si è appena conclusa la festa dell'Immacolata, tradizionale anticamera del periodo natalizio, ma a Trani l'atmosfera che si respira è tutt'altro che festosa. Le strade del centro, solitamente animate da luci, colori e suoni tipici del Natale, quest'anno appaiono più tristi che mai: nessun addobbo degno di nota, nessuna illuminazione diffusa, nessuna vera attrazione capace di coinvolgere cittadini e visitatori."

"A illuminare la città sono state ancora una volta la buona volontà dei privati e le iniziative delle attività commerciali, che con impegno e risorse proprie hanno provato a portare un po' di calore natalizio nelle poche vie e piazze rese accoglienti. Ma è evidente che la mano pubblica non c'è, o se c'è non si vede.La magia del Natale, quella vera, quella capace di trasformare una città in un luogo da scoprire e vivere, qui non è arrivata. Trani appare lontana anni luce da realtà come Monopoli e Locorotondo, dove anche il vicolo più piccolo è curato nei dettagli e la programmazione natalizia è frutto di idee, coordinamento e visione. Città che dovrebbero essere per noi non un traguardo irraggiungibile, ma un punto di partenza.
E poi c'è l'aspetto culturale, ormai dimenticato: nessun evento di richiamo, nessuna proposta capace di attrarre turisti, famiglie o giovani. Come pensiamo di competere con altre città pugliesi se continuiamo a offrire un desolante vuoto di iniziative? Come possiamo pensare di trattenere i nostri giovani se non esiste un'alternativa, una proposta, un motivo per restare?"

"Questo è il risultato di anni di malgoverno, mancanza di lungimiranza e assenza di una reale programmazione politica. Un declino lento ma evidente, che si manifesta in ogni occasione in cui la città dovrebbe brillare e invece resta spenta. Intanto, la domanda che tutti i cittadini continuano a porsi è sempre la stessa: che fine hanno fatto i famosi 600 mila euro destinati al Natale? L'Immacolata è già passata, un'occasione preziosa è stata perduta, e di un vero progetto natalizio ancora non c'è traccia. Il 2026 sarà un anno importante per Trani, un'occasione per scegliere finalmente una guida competente, capace di risollevare una città che merita molto di più. Ma fino ad allora, rimane l'amara consapevolezza di un Natale ancora in sordina per la nostra amata città."
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento Vita di città S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento La protesta dei commercianti di via San Giorgio e da tante aree della Città. Il Comune: «Da domani si monteranno luci e installazioni».
A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale" Associazioni A Trani torna il concorso di presepi “Racconti di Natale" L'associazione "Delfino Blu" chiama a raccolta gli artisti del presepe. Consegna opere 18-19 dicembre, mostra a San Luigi dal 20
"Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre Eventi e cultura "Le Vie del Natale" a Trani: gli appuntamenti del 07 dicembre A Palazzo Beltrani, in Piazza Gradenico ed i Villa Comunale
Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Eventi e cultura Svolta storica per la musica a Trani: la "Mascagni" diventa Banda Cittadina e inaugura il Festival in Cassa Armonica Domenica 7 dicembre il debutto con la nuova denominazione dopo oltre 35 anni, sotto la direzione del M° Di Puppo
Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Vita di città Una foto della propria iride: il 13 dicembre il regalo di Natale di Ottica Casa Pinari Un dono prezioso destinato a chi farà in tempo a prenotarsi entro il 12 dicembre e fino a esaurimento dei posti disponibili
La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli Eventi e cultura La "Via Larga" a Trani si accende: inaugurate luminarie e rassegna natalizia in Via Zanardelli I commercianti: "Siamo qui per rivitalizzare il cuore del borgo ottocentesco e per dire basta al lamento"
Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità Eventi e cultura Trani celebra il Natale con oltre 80 eventi e tante novità Capodanno in piazza con Bennato e Radio Selene e tante sorprese per tutte le età
"Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera Eventi e cultura "Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera L'iniziativa è dei Commercianti con il sostegno economico del Comune: quattro appuntamenti per dicembre
Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
11 dicembre 2025 Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
11 dicembre 2025 Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
1
Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
11 dicembre 2025 Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
11 dicembre 2025 S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
11 dicembre 2025 Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso " e le forze dell'ordine
11 dicembre 2025 Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine
Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani " e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
11 dicembre 2025 Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani" e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025
11 dicembre 2025 La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025
Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani
11 dicembre 2025 Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani
Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico "
11 dicembre 2025 Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.