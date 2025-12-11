Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del Segretario di Forza Italia Sergio D'Addato. "Si è appena conclusa la festa dell'Immacolata, tradizionale anticamera del periodo natalizio, ma a Trani l'atmosfera che si respira è tutt'altro che festosa. Le strade del centro, solitamente animate da luci, colori e suoni tipici del Natale, quest'anno appaiono più tristi che mai: nessun addobbo degno di nota, nessuna illuminazione diffusa, nessuna vera attrazione capace di coinvolgere cittadini e visitatori.""A illuminare la città sono state ancora una volta la buona volontà dei privati e le iniziative delle attività commerciali, che con impegno e risorse proprie hanno provato a portare un po' di calore natalizio nelle poche vie e piazze rese accoglienti. Ma è evidente che la mano pubblica non c'è, o se c'è non si vede.La magia del Natale, quella vera, quella capace di trasformare una città in un luogo da scoprire e vivere, qui non è arrivata. Trani appare lontana anni luce da realtà come Monopoli e Locorotondo, dove anche il vicolo più piccolo è curato nei dettagli e la programmazione natalizia è frutto di idee, coordinamento e visione. Città che dovrebbero essere per noi non un traguardo irraggiungibile, ma un punto di partenza.E poi c'è l'aspetto culturale, ormai dimenticato: nessun evento di richiamo, nessuna proposta capace di attrarre turisti, famiglie o giovani. Come pensiamo di competere con altre città pugliesi se continuiamo a offrire un desolante vuoto di iniziative? Come possiamo pensare di trattenere i nostri giovani se non esiste un'alternativa, una proposta, un motivo per restare?""Questo è il risultato di anni di malgoverno, mancanza di lungimiranza e assenza di una reale programmazione politica. Un declino lento ma evidente, che si manifesta in ogni occasione in cui la città dovrebbe brillare e invece resta spenta. Intanto, la domanda che tutti i cittadini continuano a porsi è sempre la stessa: che fine hanno fatto i famosi 600 mila euro destinati al Natale? L'Immacolata è già passata, un'occasione preziosa è stata perduta, e di un vero progetto natalizio ancora non c'è traccia. Il 2026 sarà un anno importante per Trani, un'occasione per scegliere finalmente una guida competente, capace di risollevare una città che merita molto di più. Ma fino ad allora, rimane l'amara consapevolezza di un Natale ancora in sordina per la nostra amata città."