Lula Pane e Dessert premiato dal Gambero Rosso fra le migliori panetterie d’Italia

Per il quinto anno consecutivo la panetteria contemporanea 'Lula Pane e Dessert' di Luca Lacalamita a Trani è stata premiata con il prestigioso riconoscimento dei "Tre Pani", il massimo della categoria, conferitogli dal Gambero Rosso : Lu.La – Pane e Dessert è fra i migliori panificatori d'Italia e sono solo quattro in tutta la Puglia, sessantuno in tutta Italia(da qui l'elenco: https://www.gamberorosso.it/pane/).

Luca Lacalamita, in un post sui social ha voluto così ringraziare, per il prestigioso riconoscimento di categoria ritirato a Roma al Palazzo delle Esposizioni in compagnia di Maria Teresa Scaringi, moglie che è la front woman dell'attività, «GRAZIE al nostro staff ed ai nostri collaboratori, ai nostri partner agricoli e alle piccole ma "grandi" realtà artigiane che dal latte alla farina alla frutta rendono il frutto del nostro lavoro davvero speciale. Grazie @gambero_rosso. A me viene in mente un concetto che negli anni abbiamo fatto nostro e che vorrei condividere con tutti voi, ospiti, clienti e amici, che siete parte di Lula, dal primo giorno, di 5 anni fa: "L'eccellenza è un'arte ottenuta attraverso l'addestramento e l'abitudine. Noi non agiamo bene perché abbiamo virtù o eccellenza, ma abbiamo piuttosto queste due perché abbiamo agito correttamente. Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. Eccellenza, allora, non è un atto ma un'abitudine"».

Quale sia il valore di questo premio lo ha spiegato bene Laura Mantovano, Direttore delle guide Gambero Rosso nella sua prefazione della nuova Guida Pane e panettieri d'Italia 2024: «Il pane è oro, è radice vera dell'alimentazione umana, metafora al cuore di tanti modi di dire e di celebri aforismi», e sottolinea che «il pane, insieme al latte, è uno degli alimenti più sprecati nel nostro mondo nonostante la sua maestosa storia plurimillenaria. Il pane è protagonista di infinite sperimentazioni e trasformazioni (...) nelle mani di veri talenti, ed in luoghi ancora saldamente ancorati alla tradizione» ed è in questo solco che Luca Lacalamita continua a camminare dal 2018 quando, dopo aver fatto esperienze di elevata caratura internazionale ed essere stato premiato come "Miglior Pastry Chef d'Italia" , ha voluto tornare nella sua Trani per aprire il suo panificio contemporaneo 'Lula Pane e Dessert' in Corso Imbriani 102 dove è possibile anche gustare i suoi innovativi e deliziosi dessert frutto del suo lavoro in prestigiosi "Ristoranti - 3 Stelle Michelin".