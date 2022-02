Lungomare Cristoforo Colombo-via Malcangi: è nato un nuovo Comitato di quartiere

Costituito un nuovo Comitato di quartiere denominato "Lungomare C. Colombo – via Malcangi". I Soci fondatori hanno provveduto a nominare il Consiglio Direttivo nelle persone: dott. Edoardo Donno – Presidente, ing. Rita Grazia Reggio – Vice Presidente, ing. Eliana Loiodice – Segretario, sig.ra Rita Cardisciani – Consigliere, sig. Mauro Amoruso – Consigliere."Il Comitato, senza alcuna finalità di lucro, è stato costituito - si legge in una nota del consiglio direttivo - sentendo i cittadini la necessità di partecipare all'Amministrazione locale, preoccupati dalle trasformazioni che si stanno verificando nel quartiere e dai conseguenti pericoli – alta densità abitativa in area già satura a seguito delle edificazioni in corso, difficoltà di viabilità e mobilità lungo via Malcangi e strade limitrofe, con conseguente inquinamento acustico ed atmosferico, distruzione delle poche aree verdi con l'abbattimento di alberi ad alto fusto presenti in zona – attraverso: - l'approfondimento dei problemi ed il miglioramento di condizioni di vita del quartiere; - il confronto con gli Organi elettivi del Comune; - la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sociosanitari, culturali e sportivi; - la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde e gli impianti sportivi del quartiere; - il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; - la salvaguardia dei valori tradizionali; - lo stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere".Il quartiere del Comitato è definito nei confini dalle seguenti strade: Lung. C. Colombo – via Tasselgardo – via Malcangi – via Palermo. Sono aperte le adesioni al Comitato ai residenti ed ai titolari delle attività commerciali del quartiere che potranno aderire inviando richiesta alla mail: comitato.colombo.malcangi@gmail.com (allegando carta di identità e codice fiscale) o intervenendo presso la sede provvisoria al Lung. C. Colombo n. 18 (c/o Studio Legale Donno – tel. 0883/487478 ore 17.00 – 20.00).