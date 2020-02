M5S Trani, l'1 marzo l'annuncio del candidato sindaco

Gli attivisti e i portavoce comunali del Movimenti 5 Stelle Trani sono orgogliosi di comunicare che domenica 8 marzo 2020, alle ore 18:30, nella sede del Movimento Cinque Stelle di Trani, in via Margherita di Borgogna n. 38 si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato portavoce Sindaco per le prossime elezioni comunali.Alla conferenza parteciperanno i portavoce M5S alla Camera Giuseppe D'Ambrosio, al Senato Ruggiero Quarto, alla Regione Puglia Grazia Di Bari e il Sindaco di Canosa Roberto Morra. La conferenza stampa verrà anche trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Movimento Cinque Stelle Trani.