Maltempo, leggera spolverata di neve nelle campagne di Trani

Quest'anno la neve non si era fatta vedere nemmeno tra dicembre e gennaio, come succedeva spesso in passato. Ma stavolta è arrivata di notte e questa mattina ha regalato alle campagne di Trani un vestito diverso.I terreni sulla Trani-Andria come si nota dalle foto sono stati ricoperti da una sottile coltre bianca che persiste a causa delle basse temperature. In città non è riuscita, tuttavia, a posarsi per via del forte vento di tramontana e pioggia. Il maltempo persisterà per tutta la giornata di oggi ma già da domani si assisterà ad un lento e progressivo miglioramento che porterà già dalla prossima settimana ad un aumento delle temperature.