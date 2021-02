Maltempo in Puglia, Burian porta la neve nel fine settimana

Il maltempo sta davvero per arrivare in Puglia e su Bari. I meteorologi prevedono un'ondata di gelo a partire da venerdì con ribassi delle temperature di oltre dieci gradi fin dal 12.I venti gelidi provenienti dalla Siberia (Burian) provocheranno un tracollo delle temperature con precipitazioni a carattere nevoso fino a bassissima quota sulla Puglia. La neve potrebbe quindi arrivare anche a Trani nella giornata di sabato. Previsto un leggero miglioramento per il giorno di san Valentino.