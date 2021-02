Arriva la neve in Puglia, ecco Castel del Monte imbiancato

Nevicata sulla Murgia, imbiancato il Castel del Monte. Era previsto e così è stato: il gelo portato dal vento siberiano è arrivato in Puglia e nella Bat dove da ieri sera 12 febbraio è scesa notevolmente la temperatura e oggi, vigilia di San Valentino, la pioggia e il freddo anche a bassa quota si stanno facendo sentire. Mentre fiocchi di neve sulle quote più alte non si sono fatti attendere.Nelle scorse ore è stata diramata un'allerta arancione per neve sulla Puglia Bradanica, allerta gialla per neve sulla Puglia centrale adriatica e sui Bacini del Lato e del Lenne, allerta gialla per rischio idrogeologico e vento su tutta la regione.Il rischio neve è previsto a quote al di sopra dei 200-400 metri, in abbassamento fino a quote di pianura. Piogge e temporali sono previsti sulla Puglia settentrionale con quantitativi moderati.Venti dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte.Non si registrano al momento particolari disagi ma le forze dell'ordine sono pronte, in caso di problemi, ad intervenire.