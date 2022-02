Neve, la Protezione civile dirama un'allerta meteo

A partire da stanotte e per la giornata di domani potrebbero verificarsi delle nevicate anche sul territorio tranese. La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato infatti un'allerta meteo gialla su diverse aree della Puglia, tra cui quella centrale-adriatica (comprendente Trani), per rischio neve, dalle ore 00 di martedì 1 marzo e per le successive 20 ore.