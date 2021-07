Malviventi in azione nelle campagne: "visitate" cinque villette in contrada Moschetta

Malviventi in azione in contrada Moschetta (la zona di campagna verso Corato oltre Capirro, per intenderci): probabilmente nel corso dell'altra notte alcune villette, dove in quel momento fortunatamente non erano presenti i residenti, come ben si vede nella foto sono state "visitate".I ladri hanno fatto irruzione con arnesi da scasso in almeno cinque di quelle costruzioni di campagna, cercando refurtiva di valore: si tratta però di residenze utilizzate dai proprietari generalmente per trascorrere qualche giornata all'aria salubre o per piccoli lavori agricoli, e per questo motivo prive di oggetti preziosi. Il danno, comunque, è stato evidente: i proprietari delle villette hanno trovato le case a soqquadro e gli ingressi scassinati. Una brutta sorpresa per tutti, e soprattutto grande sensazione di insicurezza.