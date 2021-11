Manifestazione dei no vax a Trani: tra false informazioni e pericolose demagogie

"La scuola mi ha insegnato a non essere bullo, a non etichettare nessuno, ( ma ci pare debba ver perso altre lezioni l'animatore della manifestazione) e questi ci etichettano chiamandoci no vax!", aggiunge l'appassionato che approfitta del microfono per dire la sua anche sugli immigrati , ( che "non sono immigrati perchè eravamo noi in America gli immigrati che facevamo i ponti e le strade, questi sono clandestini, criminali pregiudicati che vengono senza documenti perciò arrivano sui gommoni e non vanno all'agenzia viaggi" ).

E sul resto dell'analisi, degli immigrati, della scienza e di tutto il resto soprassediamo, anche perchè il facinoroso dice di aver studiato dai libri di storia e "anche se non è laureato si è informato da gente che ha il dottorato e sono esperti mondiali di scienza".



Aggiungere altro diventerebbe superfluo, anche perché il terzo a intervenire, avendo definito "l'intervento precedente eccezionale, preciso, puntuale con un sacco di cose serie e davvero con una luminosità rara", ha poi preso con una veemenza difficile anche da riportare le ragioni della "ribellione".



Siamo giornalisti , ridotti a essere "giornalai", a sentir loro. E dovremmo lottare per la verità e "non per le cose false che scriviamo e diciamo alla televisione".

Intanto riportiamo con sconcertante precisione quanto è avvenuto stasera, che ha fatto sentire anche nella città di Trani le voci di chi rema contro la lotta a questo spietato virus che continua a uccidere ancora e rischia di riprendere la sua voracità in men che non si dica, proprio grazie a queste persone .

Benchè la manifestazione di domenica sera abbia chiamato a raccolta i no vax da Taranto, Bari, Barletta e Andria, in piazza della Repubblica a Trani erano meno di un centinaio raccolti con tanto di video proiettore su un telo per "documentare" le posizioni contrarie a vaccini e green pass.Citano perfino Papa Woitila ( intuiamo si tratti di lui visto che viene chiamato Papa Giovanni Paolo), i no vax, per dare corpo alle proprie ragioni: "Non abbiate paura di avere coraggio": peccato solo che il compianto pontefice non potrà mai dire se si riferisse al coraggio di chi semina notizie infondate per raccogliere proseliti che non si vaccinino e di conseguenza non si sottopongano all'obbligo del green pass; o al coraggio di chi da più di un anno e mezzo ha lottato negli ospedali, nella crisi economica , nella perdita di persone care, nel vedersi spegnere la vita in solitudine nelle sale di rianimazione.Ecco , diciamo che si sarebbe più portati a pensare che il nostro amato papa si riferisse a quel coraggio, che è lo stesso che il suo successore, papa Francesco, invoca per tutto il mondo insieme alle preghiere al Padreterno.In un italiano decisamente massacrato e in motivazioni che ricordano certe celebri espressioni di classici cinematografici (" ...e ho detto tutto!") il primo no vax denuncia le "manganellate a uomini donne e bambini" (si salvi chi può?) durante la manifestazione di roma contro il green pass,("il primo passo verso la dittatura"), la manifestazione , ricordiamo , durante la quale è stata distrutta la sede della CGIL.Appassionato il capopopolo che passa con disinvoltura dal ruolo di analista di amministrazione sanitaria e garante dei diritti costituzionali di libertà ("non mi devo essere obbligato, siamo arrivati a quello che in un' altra forma era prima il fascismo perchè c 'era la carta verde per dimostrare di essere vaccinato per frequentare alcuni locali pubblici ), a quello di virologo () a quello di sociologo (ci stanno facendo perdere l' amore, la socializzazione, i bambini non giocano più nei parchi" ( ma qualcuno l'avrà avvisato che il lockdown è finito da mesi grazie proprio al vaccino?), "non ci fidiamo l'uno con l'altro , ci stanno dividendo , una guerra tra poveri , manganellati i poveri a mille trecento o mille euro al mese" (ma sicuro che i manganellati - ammesso che lo siano stati- assalitori di Roma siano persone che lavorano?).