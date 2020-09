Manifesti stravaganti: Uva, Volpe e Briguglio finiscono su "Che Tempo che fa"

Finire nelle grinfie della Littizzetto non è sempre piacevolissimo, per ironia sferzante e a volte fin troppo velenosa. Ma nel bestiario dei manifesti elettorali snocciolato ieri sera durante la trasmissione "Che tempo che fa" le due citazioni tranesi han fatto solo sorridere tra - casuali? - posizionamenti di manifesti elettorali, del resto già portati alla ribalta da Pinuccio sui social,e l'autoironia di un eterno candidato come l'assessore Briguglio.A noi tranesi è piaciuto contribuire a portare un velo di leggerezza su un'atmosfera pesante come quella delle elezioni, del resto far riportare alla mente un proverbio saggio come quello richiamato dai due candidati tranesi Volpe e Uva non è affatto una cosa negativa: in politica invece di parlarsi male addosso e criticarsi meglio cercare di costruire insieme, in un momento oltretutto in cui è più che mai indispensabile farlo. Dopotutto sul tema possiamo far da maestri, visto che le uve buone delle parti nostre han sempre prodotto vini di eccellenza. Quanto al dottor Briguglio... l'avremo pure fatta arrabbiare non eleggendola ma abbia clemenza , si sa... al nemico che fugge..."ponti" d'oro!