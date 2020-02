Manovre di primo soccorso, la Croce Bianca organizza quattro lezioni aperte alla cittadinanza

Ogni anno, in Italia, circa 120.000 persone vengono colpite da arresto cardiaco: di queste, circa 25.000 muoiono prima di arrivare in ospedale, ma fra le 95.000 che arrivano in tempo presso un centro di cura, solo il 10% va incontro a decesso. Quest'ultima percentuale potrebbe essere ancora ridotta. L'ambulanza ha dei tempi tecnici di arrivo, quindi può essere determinante l'intervento di chi si imbatte nella persona colpita da arresto cardiaco. Infatti, nell'80% dei casi, l'arresto cardiaco si verifica in ambienti extra ospedalieri (abitazioni, uffici pubblici, strade, piazze, impianti sportivi) senza dare segni premonitori: il cuore cessa di compiere la propria normale funzione di pompa, così si riduce drasticamente l'afflusso di sangue e ossigeno al cervello.Per ogni minuto che passa diminuiscono le probabilità di sopravvivenza. Tutti possiamo compiere delle semplici manovre di rianimazione (dopo aver immediatamente allertato il 118), come il massaggio cardiaco o l'applicazione del defibrillatore semiautomatico, dove presente, che impartisce delle scariche elettriche al cuore, riattivandolo. Ne parleranno medici, infermieri, e soccorritori degli OER in 4 lezioni: le prime due si svolgeranno il 29 febbraio, dalle 9 alle 12; le altre due, il 7 marzo, alla stessa ora.Per quanto riguarda il progetto "Trani città cardioprotetta", che ha visto la luce nel 2018, nell'ambito del quale sono stati dotati di defibrillatore il Comando e alcune pattuglie della Polizia Locale, relazionerà il dr. Carlo Avantario, promotore dell'iniziativa, che devolverà alla Croce Bianca un defibrillatore a servizio della comunità. La sede della Croce Bianca, infatti, è situata in un punto strategico sia perché vicina al Comune sia perché sede della Protezione Civile.Il primo soccorso è un dovere morale e civico. L'ingresso è aperto a tutti i cittadini. Vi aspettiamo.Elio Loiodice, Presidente Croce Bianca-Trani