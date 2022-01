Manutenzione all'impianto termico, scuola Petronelli chiusa dal 25 al 29 gennaio

A seguito della segnalazione di fuoriuscita di acqua dalla pavimentazione interna dell'istituto scolastico Mons. Petronelli (via Petronelli 1), in sede di sopralluogo, svolto dall'Ufficio Tecnico congiuntamente con la ditta appaltatrice delle manutenzioni, si è riscontrata la necessità di urgenti interventi di manutenzione dell'impianto termico. L'attività di riparazione di alcune tubazioni della rete di adduzione dell'impianto termico comporta la necessità di spegnimento, per la durata presumibile di 5 giorni, della centrale termica.Considerato che la natura ed entità delle lavorazioni a farsi, non sono facilmente conciliabili con la presenza degli alunni e del personale docente, se non a costo di ulteriore allungamento dei tempi di esecuzione; che lo spegnimento della caldaia e la conseguente impossibilità di riscaldare gli ambienti, peraltro in un periodo di freddo intenso, non assicurano adeguate condizioni di agibilità e fruibilità degli ambienti, sentito il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, nonché l'Istruttore Direttivo Tecnico responsabile delle manutenzioni scolastiche e valutata con la Dirigente Scolastica la possibilità di assicurare continuità dell'attività didattica, in modalità a distanza, il sindaco ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dell'attività didattica in presenza del II° Circolo "Mons. Petronelli" di via Petronelli 1 dal 25 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022 (compreso).