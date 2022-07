Mara Venier a Trani con Alberto Matano: "Una bellezza pazzesca"

"Ciao Trani, sei bellissima, meravigliosa voglio tornare presto! Grazie a tutti dell'affetto e dell'amore che avete dato a me e al mio... sposo!" E già , quasi una coppia di fatto, come ripeteva nelle storie di Instagram pubblicate ieri pomeriggio Mara Venier, perché lei e il giornalista sono grandi amici da tempo: a tal punto che Alberto Matano, effettivamente un novello sposo , si è unito al suo compagno con nozze civili celebrate dalla stessa Venier meno di un mese fa. .Effervescente, entusiasta, esplosiva come sempre Mara Venier, da un'altra storia sempre pubblicata su Instagram ma questa mattina, saluta la nostra città nella quale ha potuto trascorrere alcune ore in occasione della sua partecipazione, insieme proprio ad Alberto Matano, al Digithon di Bisceglie.Giocando con i filtri di Instagram i due nel pomeriggio non avevano potuto fare a meno di ammirare il panorama sul bellissimo porto incorniciato dal tramonto e poi, stamattina, il saluto alla Città dopo aver evidentemente ammirato la Cattedrale e il nostro Castello.Che dire, sempre più vip e la bellezza corre sui social e Trani sempre più sulla cresta dell'onda. E tra detrattori e le solite polemiche, ci si augura soltanto di essere in grado di saperla cavalcare.