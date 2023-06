Mare e disabilità: rinnovato protocollo tra Comune, Asl e Anmi

Per l'accesso e l'accompagnamento alle attività e agli sport del mare a favore di bambini e ragazzi

Così come accaduto nel precedente triennio, l'Amministrazione Comunale di Trani, la Asl BT e l'ANMI di Trani si impegnano a collaborare, ciascuna in base al novero delle proprie competenze, alla realizzazione del progetto di integrazione e promozione dell'accesso alle attività e agli sport del mare da parte di bambini e ragazzi disabili.

Le relazioni operative tra i sottoscrittori del protocollo di intesa, casi come le attività del progetto saranno coordinate da un gruppo di coordinamento composto da un referente per ciascuno dei partners. Tra le altre cose, in particolare, l'ANMI di Trani mette a disposizione di questo servizio la propria struttura organizzativa, la propria dotazione tecnologica e la propria rete di alleanze e collaborazioni sul territorio, impegnandosi inoltre nell'implementazione della sua infrastruttura al fine di strutturare un servizio permanente di promozione degli sport del mare a favore della popolazione disabile più giovane (bambini e ragazzi).

L'Amministrazione, la Asl e l'ANMI, al fine di garantire maggiore efficacia al progetto, si riservano di stipulare ulteriori accordi di collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio

E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la Città di Trani, la Asl BT e la sezione di Trani dell'ANMI (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) per la realizzazione di un progetto sperimentale di integrazione e promozione dell'accesso e dell'accompagnamento alle attività e agli sport del mare a favore di bambini e ragazzi disabili.