Martedì filosofici, nuovo appuntamento con Marx

Gli incontri con il prof. De Iulis tornano nella sede dell'associazione Arsensum in via Carrettieri

Grande successo per gli incontri di filosofia partiti martedì scorso per il 2023. Martedì prossimo, 21 febbraio, si continuerà con Marx. L'incontro presso la sede Arsensum con ingresso da via Carrettieri al civico 25 avrà inizio alle ore 19:00. Le porte si apriranno alle ore 18:30 e chiuse alle 19:00. Si prega tutti di comunicare la propria presenza onde evitare dinon trovare posto o non potervi accedere. Prenotazione via whatsapp o cell al 3478048453.