Martedì la presentazione del nuovo servizio di riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione

La transizione energetica e digitale della città di Trani: dalla pubblica illuminazione ai servizi per la smart city. Martedì 28 febbraio 2023 alle ore 10 a Palazzo Beltrani si terrà presentazione del nuovo servizio di riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione in città e l'avvio del progetto Urban Check Up Model per la mappatura del livello di digitalizzazione e di smartness dei servizi urbani.La Città di Trani avrà una nuova luce più sicura, più efficace e soprattutto green al 100% che produrrà un risparmio energetico superiore al 70%. Il comune, infatti, ha aderito al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti led più efficienti e durature. Il contratto di gestione della pubblica illuminazione avrà una durata di 9 anni e comprende la gestione, la manutenzione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell'energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.I lavori inizieranno nel mese di marzo 2023 e l'importo complessivo degli investimenti sul territorio è di 2.711.952,87 euro e comprende, oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, anche la riqualificazione di linee ammalorate, sostegni, quadri elettrici di distribuzione con spromiscuamento rispetto alla distribuzione e ulteriori investimenti per la valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino.Interverranno:- Amedeo Bottaro, Sindaco Città di Trani- Christian Valerio, Business Unit Director Southern Italy City Green Light- Simonetta Troilo, Project Manager City Green Light- Nicoletta Gozo, Responsabile Roll out tecnologico e Coordinatrice Progetto Lumière & Pell di ENEA- Alessandro Bortoletto, Innovation Manager, City Green Light- Roberta Pezzetti, Direttore Centro di Ricerca Interdipartimentale Smarter all'Università degli Studi