Marzo in cultura, oggi l'evento dedicato al Festival di Sanremo

Tutto pronto per la rassegna "Marzo in cultura", ideata e programmata dai volontari di Auser Trani Cultura. Da Sanremo a Dante, dalle presentazioni di libri a dibattiti, sarà un mese ricco di eventi., sulla pagina Facebook di Auser Trani, si terrà l'evento "Festival di Sanremo, tra passato e presente" con la collaborazione della testata giornalistica "The Soundcheck": interverranno Sara Alice Ceccarelli, Claudia Venuti, Andrea Mariano e Alessandro di Domizio.ci sarà "Sanremo in stile" grazie alla presenza della consulente d'immagine Sabrina Altamura. Con lei capiremo l'importanza del look in una kermesse di spicco come il Festival della canzone italiana e gli outfit che hanno fatto la storia della gara canora.siparlerà di musica, arte e podcast insieme a due volontari di Auser Trani che parleranno della storia del Festival e di alcune finali di Sanremo; Gianluca Cafagna dell'associazione il Colore degli anni che si soffermerà sui podcast e Giuseppe Stringaro che mostrerà dei disegni su vinili.ritorna Sabrina Altamura che commenterà tutti gli outfit più particolari che presentatori e cantanti in gara Sanremo hanno indossato. La settimana con gli eventi sanremesi si concludecon il giovane cantautore tranese Gabriele Zagaria che, oltre a commentare Sanremo, ci farà ascoltare in diretta cover e sue canzoni.