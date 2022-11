Massimiliano Ossini: un Cavaliere alla "Corte in Fiore" di Trani

Nessuna attinenza con i Templari, che a Trani comunque, per storia o per leggenda, sono di casa. Ma Cavaliere della Repubblica Italiana Massimiliano Ossini lo è davvero, in una sintesi perfetta di professionalità, misura, educazione, garbo come conduttore televisivo, legati a un impegno di divulgazione di concetti come la sostenibilità ambientale, il rispetto della natura, l'alimentazione sana e l'esaltazione del nostro territorio.E dunque questo bel cavaliere -decisamente bello, sì, è stato anche attore e modello - con la sua amata consorte ha vissuto a Trani una serata con tanto di cena di eccellenza e poi, questa mattina, un risveglio mozzafiato con la visuale di uno dei porti più suggestivi al mondo."Grazie Michele! ", scrive in una storia su lnstagram in cui figura all'ingresso della ristorante Corteinfiore: e aggiunge la foto di uno champagne pregiato insieme all'impareggiabile crudo di mare che pare abbia gustato anche per esaltare l'olio extra vergine pugliese, motivo principale della sua trasferta nella nostra regione.E già, perche Ossini, proprio in nome dell'impegno dimostrato nel settore, è stato scelto dal Ministero dell'Agricoltura per girare uno spot dedicato alla eccellenza dell'olio extravergine di oliva tra gli ulivi secolari di Bitonto; da qui la decisione di un sopralluogo a Trani per programmare un servizio probabilmente per Uno Mattina, la storica trasmissione Rai che sta conducendo in questa stagione."Al nostro risveglio il porto di Trani , pur velato da un cielo grigio, ci ha ammaliato per il suo fascino: ma al primo raggio di sole tutta la bellezza di questo posto si è manifestata in modo meraviglioso", ha raccontato Ossini a Michele Matera, con la promessa di un ritorno nel suo ristorante e quindi nella nostra Città, sempre più capace di conquistare tutti coloro che la visitano. Per la bellezza, per la storia e naturalmente per la ottima cucina, condivisa poi a pranzo con uno speciale piatto di spaghetti preparato da Mario Musci, suo grande amico e compagno di viaggio per tanti anni ai tempi della conduzione di Geo su Rai 3, oggi chef del Gallo Restaurant in piazza Statuti Marittimi.Tra tanti vip un vero Cavaliere ha sicuramente onorato la nostra Città: e ci piace pensare che, senza cappa e spada, ma con la sua capacità gentile di far innamorare della nostra Italia, saprà porgere Trani nella maniera più bella.