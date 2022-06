Melissa Satta a Trani per lavoro: sul suo profilo Instagram l'incanto del porto

"Amazing event in Trani": su un profilo di 4.600.000 followers, con una vista mozzafiato del porto non è male, giova ripetere a chi commenterà "chi se ne importa?".Showgirl, diventata nota soprattutto come velina di Striscia la Notizia, attrice di televisione, conduttrice e oggi affermata modella, è in città per un servizio fotografico per una casa di abbigliamento insieme ad altre modelle.Questa presenza sempre più frequente di personaggi noti in ambiti vari non può che far bene alla nostra città, non solo come vetrina ma anche come stimolo a una capacità di accoglienza sempre maggiore. Non va dimenticato che la fortuna di tante città italiane all'apice della richiesta turistica è nata in buona parte proprio dalla presenza dei cosiddetti vip, da che mondo è mondo.E quindi benvenuto anche a Melissa e alla sua squadra, con l'auspicio di sempre più numerose presenze celebri in Città.