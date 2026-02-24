Mensa scolastica
Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune

Il consigliere protocolla una nota per recepire l’accordo ANCI–Coldiretti e introdurre prodotti stagionali, locali e certificati nelle refezioni comunali

Trani - martedì 24 febbraio 2026
Con una proposta formalmente protocollata lo scorso 23 febbraio, il consigliere comunale Michele Centrone (Lista Filiberto Palumbo) sollecita l'Amministrazione comunale ad avviare un percorso regolamentare sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all'adozione di criteri "glifosate free" nelle mense scolastiche e collettive di competenza comunale.
L'iniziativa si inserisce nel solco dell'Accordo Quadro sottoscritto tra ANCI Puglia e Coldiretti Puglia e punta a orientare la refezione scolastica verso standard più elevati di qualità, stagionalità e sostenibilità, valorizzando al contempo le produzioni locali e la filiera corta.
La proposta, indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e agli assessori competenti, richiama un tema che intreccia salute pubblica, politiche agricole, educazione alimentare e sostegno all'economia del territorio, proponendo l'adozione di un regolamento comunale specifico e aprendo di fatto un dibattito politico su modelli di sviluppo e scelte amministrative in materia di alimentazione scolastica.
  • Di seguito il testo integrale della nota.

Al Signor Sindaco del Comune di Trani - Al Presidente del Consiglio Comunale - All'Assessore all'Agricoltura - All'Assessore alla Pubblica Istruzione
Oggetto: Proposta di regolazione e controllo dell'uso dei prodotti fitosanitari (Glifosate Free)

in attuazione dell'Accordo Quadro ANCI Puglia – Coldiretti Puglia Il sottoscritto Michele Centrone in qualità di Consigliere Comunale, desidero sottoporre alla Vostra attenzione l'opportunità di portare in Giunta e, successivamente, in Consiglio Comunale una proposta di Regolazione e controllo dell'uso dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all'adozione di criteri "glifosate free", in applicazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra ANCI Puglia – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Coldiretti Puglia. Tale Accordo è finalizzato a qualificare le mense scolastiche e le mense collettive di competenza comunale, prevedendo nei capitolati d'appalto:
• la presenza di prodotti agroalimentari, frutta e verdura rigorosamente stagionali;
• prodotti del territorio e a km 0;
• alimenti certificati "glifosate free";
• l'esclusione di alimenti ultra-formulati;
• la valorizzazione delle realtà produttive locali.

Ritengo che il Comune di Trani possa e debba cogliere questa importante opportunità, sia per sostenere concretamente il comparto agricolo locale, sia per promuovere un modello di refezione scolastica orientato alla salute, alla qualità e alla sostenibilità ambientale. L'introduzione di un regolamento comunale specifico consentirebbe di:
- imprimere una svolta salutistica nella refezione della scuola dell'obbligo attraverso l'impiego di cibi genuini e sicuri;
- allineare Trani alle buone pratiche già adottate da numerosi Comuni pugliesi che stanno provvedendo in tal senso;
- promuovere un modello virtuoso di economia circolare e filiera corta.

Si tratterebbe di un segnale politico e amministrativo forte, coerente con gli obiettivi di tutela
della salute pubblica, valorizzazione culturale del cibo e promozione dell'identità agricola del
nostro territorio.
Ribadisco sin da ora la mia piena disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione, documentazione tecnica e supporto utile alla predisposizione della proposta regolamentare, nonché a collaborare alla stesura di un testo condiviso che possa trovare ampia convergenza in Consiglio Comunale. Confidando nella Vostra sensibilità istituzionale su un tema di così rilevante interesse per la nostra comunità, resto in attesa di un cortese riscontro e auspico che la questione possa essere calendarizzata quanto prima. Con osservanza, Michele Centrone

  • Scuola
