Mense scolastiche a Trani “glifosate free”: la proposta di Michele Centrone arriva in Comune

Di seguito il testo integrale della nota.

Al Signor Sindaco del Comune di Trani - Al Presidente del Consiglio Comunale - All'Assessore all'Agricoltura - All'Assessore alla Pubblica Istruzione

Oggetto: Proposta di regolazione e controllo dell'uso dei prodotti fitosanitari (Glifosate Free)



in attuazione dell'Accordo Quadro ANCI Puglia – Coldiretti Puglia Il sottoscritto Michele Centrone in qualità di Consigliere Comunale, desidero sottoporre alla Vostra attenzione l'opportunità di portare in Giunta e, successivamente, in Consiglio Comunale una proposta di Regolazione e controllo dell'uso dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all'adozione di criteri "glifosate free", in applicazione dell'Accordo Quadro sottoscritto tra ANCI Puglia – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Coldiretti Puglia. Tale Accordo è finalizzato a qualificare le mense scolastiche e le mense collettive di competenza comunale, prevedendo nei capitolati d'appalto:

• la presenza di prodotti agroalimentari, frutta e verdura rigorosamente stagionali;

• prodotti del territorio e a km 0;

• alimenti certificati "glifosate free";

• l'esclusione di alimenti ultra-formulati;

• la valorizzazione delle realtà produttive locali.



Ritengo che il Comune di Trani possa e debba cogliere questa importante opportunità, sia per sostenere concretamente il comparto agricolo locale, sia per promuovere un modello di refezione scolastica orientato alla salute, alla qualità e alla sostenibilità ambientale. L'introduzione di un regolamento comunale specifico consentirebbe di:

- imprimere una svolta salutistica nella refezione della scuola dell'obbligo attraverso l'impiego di cibi genuini e sicuri;

- allineare Trani alle buone pratiche già adottate da numerosi Comuni pugliesi che stanno provvedendo in tal senso;

- promuovere un modello virtuoso di economia circolare e filiera corta.



Si tratterebbe di un segnale politico e amministrativo forte, coerente con gli obiettivi di tutela

della salute pubblica, valorizzazione culturale del cibo e promozione dell'identità agricola del

nostro territorio.

Ribadisco sin da ora la mia piena disponibilità a fornire ogni ulteriore informazione, documentazione tecnica e supporto utile alla predisposizione della proposta regolamentare, nonché a collaborare alla stesura di un testo condiviso che possa trovare ampia convergenza in Consiglio Comunale. Confidando nella Vostra sensibilità istituzionale su un tema di così rilevante interesse per la nostra comunità, resto in attesa di un cortese riscontro e auspico che la questione possa essere calendarizzata quanto prima. Con osservanza, Michele Centrone