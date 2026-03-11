D'Annunzio
La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio”

All’Istituto Comprensivo RBPD al via il corso “Intelligenza Artificiale e Montessori nella didattica scientifica”

Trani - mercoledì 11 marzo 2026 10.30
L'Istituto Comprensivo RBPD si conferma ancora una volta un polo d'eccellenza e innovazione nel panorama educativo nazionale. Con l'avvio del corso di formazione "Intelligenza Artificiale e Montessori nella didattica scientifica" , la scuola traccia una nuova rotta: coniugare la pedagogia del fare con le tecnologie del domani.

Un progetto che Parte dagli ambienti di apprendimento
Non si può parlare di innovazione senza guardare ai luoghi dove i nostri alunni crescono ogni giorno. Parallelamente alla formazione delle docenti, l'Istituto Comprensivo sta completando la creazione di nuovi spazi didattici all'avanguardia, progettati per accogliere i bambini in un'atmosfera di bellezza, ordine e scoperta.

Ogni dettaglio è pensato per favorire l'autonomia: arredi in materiali naturali, scaffalature ad altezza di bambino e angoli dedicati alla sperimentazione scientifica. Questi ambienti non sono semplici aule, ma veri e propri "ecosistemi di apprendimento" dove la tecnologia dell'Intelligenza Artificiale si integrerà con naturalezza tra i materiali montessoriani, stimolando la curiosità senza mai sostituire l'esperienza tattile e umana.

Il cuore pulsante di questa trasformazione sono le nostre maestre. Il percorso formativo di 30 ore, iniziato il 2 marzo 2026, vede il corpo docente della scuola dell'infanzia e primaria RBPD impegnato in un aggiornamento profondo.

Essere una "scuola all'avanguardia" significa dare alle docenti gli strumenti per guidare i piccoli alunni verso un uso consapevole e critico del digitale. Sotto la guida del Dirigente Scolastico, il prof. Giovanni Cassanelli, l'Istituto Comprensivo RBPD sta costruendo una scuola dove la tradizione scientifica e l'innovazione tecnologica camminano di pari passo.

L'investimento nei nuovi spazi e nella preparazione del personale rappresenta una promessa mantenuta verso le famiglie: offrire ai bambini un'istruzione di altissima qualità, in ambienti sicuri, moderni e stimolanti.

"Preparare il fanciullo per il domani, partendo dal rispetto della sua libertà oggi"
La "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" non è solo una scuola, è il luogo dove il futuro prende forma, un tassello alla volta, con amore e competenza.
