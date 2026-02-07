“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani

Il CPIA BAT "Gino Strada", guidato dal dirigente scolastico, ha promosso una significativa iniziativa presso gli Istituti Penitenziari di Trani: la messa a dimora de, un albero dedicato alla memoria e al messaggio universale diche Gino Strada ha incarnato per tutta la sua vita.L'evento si è svolto in due momenti distinti: prima nella, poi nella, coinvolgendo in maniera profonda e partecipata sia le detenute sia i detenuti. Il dirigente scolasticoha espresso un vivo ringraziamento al, per la sensibilità, la collaborazione e l'attenzione con cui ha sostenuto l'iniziativa. Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche ae al personale degli Istituti Penitenziari, il cui contributo ha reso possibile e significativa la cerimonia.Il grazie "più vivo", come ha dichiarato il dirigente, è andato però, che hanno arricchito l'evento con la lettura dei loro testi dedicati a Gino Strada: pagine intense, autentiche, capaci di dare voce a pensieri profondi, fragilità e speranze. Un ringraziamento altrettanto caloroso è stato rivolto, che hanno scelto di occuparsi personalmente della messa a dimora dell'ulivo, trasformando un gesto semplice in un atto simbolico carico di cura, rispetto e responsabilità.La cerimonia si è conclusa con una riflessione tratta da una celebre frase di, che resta un monito e un invito universale: "La pace è l'unica guerra che vale la pena combattere". Sia presso la sezione femminile che presso la maschile, sono state installate due targhi a futura memoria. Vi si legge un altro monito di Gino Strada: "Pace significa diritto alla salute, all'istruzione, alla dignità". Un ulivo, dunque, come segno tangibile di una lotta non violenta, di un impegno quotidiano e di una speranza condivisa: quella che anche nei luoghi più difficili possa sempre germogliare un seme di umanità.