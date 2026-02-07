“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
Scuola e Lavoro

“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani

L'albero è dedicato alla memoria e al messaggio universale di pace, dignità, rispetto e salute di Gino Strada

Trani - sabato 7 febbraio 2026
Il CPIA BAT "Gino Strada", guidato dal dirigente scolastico Paolo Farina, ha promosso una significativa iniziativa presso gli Istituti Penitenziari di Trani: la messa a dimora de "L'ulivo di Gino", un albero dedicato alla memoria e al messaggio universale di pace, dignità, rispetto e salute che Gino Strada ha incarnato per tutta la sua vita.

L'evento si è svolto in due momenti distinti: prima nella Casa di Reclusione Femminile, poi nella Casa Circondariale Maschile, coinvolgendo in maniera profonda e partecipata sia le detenute sia i detenuti. Il dirigente scolastico Paolo Farina ha espresso un vivo ringraziamento al direttore degli Istituti Penitenziari, dott. Giuseppe Altomare, per la sensibilità, la collaborazione e l'attenzione con cui ha sostenuto l'iniziativa. Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche a tutte le autorità presenti e al personale degli Istituti Penitenziari, il cui contributo ha reso possibile e significativa la cerimonia.

Il grazie "più vivo", come ha dichiarato il dirigente, è andato però alle detenute, che hanno arricchito l'evento con la lettura dei loro testi dedicati a Gino Strada: pagine intense, autentiche, capaci di dare voce a pensieri profondi, fragilità e speranze. Un ringraziamento altrettanto caloroso è stato rivolto ai detenuti della sezione maschile, che hanno scelto di occuparsi personalmente della messa a dimora dell'ulivo, trasformando un gesto semplice in un atto simbolico carico di cura, rispetto e responsabilità.

La cerimonia si è conclusa con una riflessione tratta da una celebre frase di Gino Strada, che resta un monito e un invito universale: "La pace è l'unica guerra che vale la pena combattere". Sia presso la sezione femminile che presso la maschile, sono state installate due targhi a futura memoria. Vi si legge un altro monito di Gino Strada: "Pace significa diritto alla salute, all'istruzione, alla dignità". Un ulivo, dunque, come segno tangibile di una lotta non violenta, di un impegno quotidiano e di una speranza condivisa: quella che anche nei luoghi più difficili possa sempre germogliare un seme di umanità.
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani Gli studenti dell’IISS “Moro-Cosmai” nel progetto del Salone del Libro di Torino
Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani Le riflessioni e i pensieri dei rappresentanti degli studenti delle scuole superiori sulla tragedia di La Spezia
Maturità 2026, ecco le discipline della seconda prova Maturità 2026, ecco le discipline della seconda prova Pubblicato il Decreto con le materie per Licei e Istituti tecnici
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani Speciale Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani In programma domenica 1° febbraio
Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro Cinque studenti tranesi premiati dall'Ufficio Scolastico Territoriale BAT. Il Liceo Scientifico celebra i suoi nuovi iscritti e ringrazia la scuola media di provenienza: "Un modello di eccellenza e continuità educativa"
Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti Focus sui sentimenti che gli accadimenti di La Spezia hanno avuto nelle nostre scuole e sui nostri studenti
L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta Speciale L'Europa al centro della notte bianca del liceo artistico “Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta L'ospite d'onore di quest'anno è Caparezza
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica Nella Bat il 2,88% non si avvale dell’IRC: dati in crescita secondo l’UAAR
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
7 febbraio 2026 Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
L’APS "In Movimento " ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
7 febbraio 2026 L’APS "In Movimento" ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO "
7 febbraio 2026 Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
7 febbraio 2026 Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
6 febbraio 2026 B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
6 febbraio 2026 In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
"Biltrani ", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
6 febbraio 2026 "Biltrani", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
1
Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro”
6 febbraio 2026 Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.