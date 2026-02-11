Rocca Bovio Palumbo
Scuola e Lavoro

Erasmus+, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” vola a Cartagena

Per la prima volta i giovanissimi studenti dell’istituto saranno coinvolti in uno scambio internazionale con la città spagnola

Trani - mercoledì 11 febbraio 2026 10.02 Comunicato Stampa
L'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" si prepara a vivere un'esperienza di straordinario valore educativo e culturale grazie al progetto Erasmus+. Per la prima volta, l'iniziativa coinvolgerà i giovanissimi alunni della Scuola Primaria in uno scambio internazionale con la città di Cartagena, in Spagna.
l programma prevede due momenti principali di condivisione: Dal 1° al 7 marzo: La nostra scuola avrà il piacere di accogliere a Trani un gruppo di studenti spagnoli del Colegio Santa Joaquina de Vedruna di Cartagena.

L'ospitalità: In questa fase, le famiglie della nostra scuola primaria ospiteranno i bambini spagnoli, offrendo loro un'esperienza autentica di vita quotidiana e favorendo un profondo scambio culturale, linguistico e umano.

Dal 18 al 23 maggio: Sarà il turno dei nostri alunni, che ricambieranno la visita recandosi a Cartagena per la mobilità Erasmus, diventando a loro volta ospiti della scuola partner Vedruna.

Si tratta di un vero e proprio traguardo storico: l'I.C. "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" è infatti la prima scuola di Trani a realizzare una mobilità Erasmus con i bambini della scuola primaria verso Cartagena. Durante le mobilità, gli alunni saranno impegnati in attività scolastiche, laboratori e visite culturali. Parteciperanno inoltre alle iniziative del progetto Erasmus "Training", incentrate su giochi tradizionali e attività cooperative.

Il progetto è coordinato dalle referenti, la prof.ssa Lonigro e l'ins. Cognetti, che supporteranno gli alunni in ogni fase dello scambio, garantendo sicurezza e continuità educativa.

L'iniziativa rappresenta un'occasione preziosa per permettere ai bambini di aprirsi all'Europa, sviluppare competenze linguistiche e vivere un primo percorso di cittadinanza europea. Queste esperienze indelebili segneranno una crescita significativa della loro personalità.

Un particolare ringraziamento va al Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, per la sua gestione d'avanguardia. Sotto la sua guida, l'Istituto ha dimostrato una straordinaria vocazione internazionale: solo quest'anno sono già state realizzate ben cinque mobilità Erasmus per la scuola secondaria in soli due mesi, che hanno coinvolto circa 100 alunni, a cui si aggiunge ora questo nuovo, importante capitolo per la scuola primaria in attesa di altre ulteriori mobilità da svolgersi ancora in questa seconda parte dell'anno scolastico.
