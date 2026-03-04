L'Europa si incontra a Trani: doppio Erasmus simultaneo all’IC  Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio

L'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" si conferma un polo d'eccellenza per l'internazionalizzazione e l'innovazione didattica. In questi giorni, la scuola è protagonista di un evento di portata straordinaria: la gestione simultanea di due diversi flussi di mobilità Erasmus+, che vedono coinvolte delegazioni provenienti dalla Spagna e dall'isola de La Réunion (dipartimento d'oltremare francese nell'Oceano Indiano).La settimana si è aperta presso l'Auditorium della scuola Bovio con una cerimonia inaugurale che ha saputo coniugare istituzione ed emozione. Sotto la direzione dei docenti Monica Franceschina e Roberto Fasciano, l'esecuzione corale degli inni nazionale (italiano, spagnolo e francese) ed europeo ha sancito ufficialmente l'inizio delle attività.L'accoglienza è stata curata nei minimi dettagli dagli studenti: gli alunni della classe 5A della scuola primaria hanno dato il benvenuto agli ospiti in italiano e spagnolo, mentre Davide Brunoni, della scuola secondaria, ha rivolto il saluto in lingua francese.Il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come queste iniziative non siano semplici viaggi, ma pilastri della formazione moderna."Gli scambi internazionali possiedono un valore educativo e culturale inestimabile," ha dichiarato il prof. Cassanelli. "Queste esperienze sono fondamentali per la crescita dei nostri alunni e per l'apertura della comunità scolastica all'Europa, promuovendo concretamente i valori di inclusione, cooperazione e cittadinanza attiva".Gestire contemporaneamente due progetti di mobilità internazionale richiede una capacità organizzativa di altissimo livello, che l'IC "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" ha dimostrato di possedere pienamente. Il programma delle attività evidenzia una didattica dinamica e coinvolgente, capace di superare le barriere linguistiche attraverso l'esperienza pratica.•⁠ ⁠Laboratori Creativi e Storytelling: Gli alunni hanno lavorato in gruppi misti in lingua inglese, unendo tradizione e presente attraverso il brainstorming e la creazione di nuove storie europee.•⁠ ⁠Valorizzazione del Territorio: Le delegazioni hanno visitato il sito UNESCO di Castel del Monte, immergendosi nella storia e nell'architettura locale.•⁠ ⁠Arte Universale: Presso il castello, gli studenti hanno partecipato a un laboratorio di mosaico, sperimentando tecniche antiche come linguaggio universale di condivisione.Un Ponte tra il Mediterraneo e l'Oceano IndianoL'iniziativa non solo rafforza i legami con l'Europa continentale (Spagna), ma estende gli orizzonti della scuola fino ai territori d'oltremare francesi, creando un ideale ponte culturale tra le sponde del Mediterraneo e quelle dell'Oceano Indiano. Con questa doppia mobilità, l'Istituto si attesta come un modello di scuola aperta, multiculturale e proiettata verso il futuro.