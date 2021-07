Mercatino dell'usato: sono 68 i posteggi nell'area di via Skanderberg

Hobbisti, creatori di opere dell'ingegno e fantasia, artisti di strada che, senza connotazione imprenditoriale, espongono per il libero scambio e la vendita estemporanea: a loro è rivolto l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'assegnazione dei posteggi per il "Mercato dell'Usato, cosiddetto delle Pulci" che verrà sistemato in via Skanderberg.Il Mercato avrà una capienza di 68 posteggi e, una volta terminate le procedure e tutti gli altri adempimenti per la sistemazione in questa sede, dovrebbe aver luogo ogni domenica dalle 8 sino alle 14.Ora dunque l'avviso pubblico nel quale, per quanto riguarda la tipologia dei settori merceologici e soggetti ammessi, si legge che "il mercato dell'usato si svolge tramite l'esposizione, la compravendita e lo scambio di: cose vecchie e usate in genere (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), compresi abbigliamento, casalinghi, etc.; oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali; prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi. Sono esclusi posteggi per la vendita di generi alimentari e bevande".L'assegnazione avrà durata annuale con rinnovo automatico e sempre in via sperimentale. "L'Ufficio Suap, raccolte le richieste e verificati i requisiti previsti dalla legge, procederà, alla presenza dei responsabili e referenti individuati dalle Associazioni sottoscrittrici della Convenzione (con possibilità di seduta pubblica), all'assegnazione dei posteggi attraverso una procedura a sorteggio. Il sorteggio avverrà fino alla concorrenza dei posteggi disponibili. Altre informazioni presso gli uffici comunali competenti.