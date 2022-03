Mercato criptovalutario: Bitcoin si conferma protagonista

Bitcoin: trading online con Libertex

Nonostante le tensioni causate dal conflitto tra Russia e Ucraina stiano mettendo fortemente sotto pressione i, gli asset digitali, con ilin testa, mostrano una certa resilienza. Infatti, BTC sembra aver momentaneamente interrotto il trend ribassista che aveva interessato le quotazioni dallo scorso novembre, andando a creare un'ampia area di congestione. Un'eventuale rottura dei top del canale laterale consentirebbe di catalogare tale struttura come, creando i presupposti per il raggiungimento di interessanti obiettivi rialzisti; di contro unavrebbe importanti implicazioni tecniche sull'del sottostante.Naturalmente è necessario fare un distinguo tra glie chi, invece, specula sfruttando le; questi ultimi, infatti, non possono che trarre vantaggio da scenari caratterizzati da. Per tale motivo è essenziale individuare l'intermediario più adeguato per acquistare BTC.Prima di stabilire quale sia il soggetto che meglio si adatta alle, è opportuno mettere in evidenza le principali differenze fra lepiù utilizzate dai risparmiatori. Chi immobilizza inuna parte del proprio capitale per periodi abbastanza prolungati, è avvantaggiato dai servizi degli, in quanto ipermettono di mantenere posizioni aperte in overnight senza essere gravati da costi di rollover; per il, invece, sono più indicati i, poiché gli strumenti finanziari a catalogo per-i cosiddetti- implementano la funzionalità dello, un meccanismo fondamentale per sfruttare il deprezzamento del sottostante.Nella variegatanon si può non citare, intermediario presente sui mercati da oltre 20 anni che oggi mette a disposizione dei propri iscritti la possibilità di comprare bitcoin online medianteIl, per attivare un conto trading, è di appena 10 Euro e la transazione può essere effettuata con molteplici mezzi di pagamento, tra cui persino. Il fiore all'occhiello deiè rappresentato dalladegli ordini, grazie alla piattaforma professionale, disponibile sia in versione 4 sia in versione 5.L'operatività in Bitcoin attraverso un exchange e attraverso un broker online è perfettamente sintetizzata da: il noto, infatti, offre ai propri iscritti lamode sulle criptovalute e la negoziazione di Cin un unico tool. Inoltre ciascunè perfettamente integrato con la piattaforma di, pertanto qualsiasi sia il tipo di approccio attuato dall'utente, si possono sfruttareLa possibilità di utilizzare modelli dirappresenta in questo particolare momento un chiaro vantaggio. Ilcon lo scoppio delle tensioni in Russia ha visto aumentare decisamente la propria volatilità, come ad esempio in concomitanza della sospensione delle transazioni inverso l'estero: in situazioni di questo tipo poter contare sull'aiuto di investitori più esperti o, anche semplicemente per confrontare la personale, è di certo un beneficio.è uno degli exchange più utilizzati a livello globale, conta infatti oltre 35 milioni di. Il, dotato di interfaccia user friendly, è di certo il punto di forza dell'e naturalmente, oltre alla, è disponibile sugli store una App dedicata perLe commissioni di negoziazione per la compravendita di Bitcoin non sono particolarmente contenute, ma è apprezzabile la presenza nella console dell'utente della, un sistema che consente di accumulare, senza investire direttamente, ma semplicemente guardando video formativi e rispondendo a dei questionari.