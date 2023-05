Mercato settimanale straordinario domenica 4 giugno

Si svolgerà nella mattinata di domenica 4 giugno prossimo il "mercato settimanale straordinario". Una ordinanza dirigenziale del settore sono evidenziate anche le motivazioni ed i relativi divieti di transito in quell'area mercatale nella giornata festiva: "Premesso che le avverse condizioni atmosferiche negli ultimi mesi non hanno permesso in alcune giornate il regolare svolgimento del mercato settimanale di via Falcone e via Borsellino; atteso che, le competenti associazioni rappresentanti di categoria, con richiesta prot. 28891/2023 hanno richiesto "una giornata di recupero del mercato in Via Falcone e Borsellino" a causa delle succitate avverse condizioni metereologiche. Preso atto dell' ordinanza n. 195 del 24 maggio 2023, dell' Area Urbanistica - Comune di Trani, la quale dispone per il giorno di domenica 4 giugno 2023, lo svolgimento del recupero mercato settimanale straordinario".E per questo "ai soli fini della viabilità e per la salvaguardia della pubblica incolumità" viene interdetta "la sosta e il transito di tutti i veicoli lungo i tratti di strada interessati dallo svolgimento del mercato settimanale" nell'intero tratto di via Giovanni Falcone e via paolo Borsellino nel tratto compreso fra via Pozzopiano e via Pisa.