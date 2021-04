Messa in sicurezza del Ponte Lama, iter completato: ora i lavori

I lavori per la messa in sicurezza del Ponte Lama sul territorio di Bisceglie, attesi da tempo, saranno realizzati molto presto. L'annuncio risalente allo scorso settembre dell'allora ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha avuto un seguito concreto con la comunicazione che il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha rivolto al Comune di Bisceglie l'11 febbraio riguardo l'avvenuto finanziamento di 5 milioni di euro per gli interventi da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.La Giunta comunale di Bisceglie, attraverso la delibera n° 107 votata all'unanimità (anche dagli assessori di centrodestra) nella riunione di giovedì, ha preso atto della comunicazione di finanziamento e nominato l'architetto Giacomo Losapio responsabile unico del procedimento.I lavori saranno perciò realizzati dall'Anas con risorse individuate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Non resta altro che attenderne l'esecuzione.