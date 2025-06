Minacce al presidente Emiliano, la solidarietà dell'Asl Bat

Dimatteo: «Ha deciso di schierarsi per la vita e la pace»

La Direzione strategica della Asl Bt esprime la propria vicinanza al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, destinatario in questi giorni di pesanti minacce sui social, a seguito della sua decisione di sospendere i rapporti istituzionali con il governo israeliano."Il Presidente Emiliano ha scelto di schierarsi per la vita e per la pace - dice Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt - noi condividiamo la sua posizione e oggi con convinzione gli esprimiamo solidarietà contro gli attacchi e le minacce".