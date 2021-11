Modifiche allo Statuto e regolamento per l’indizione e lo svolgimento di referendum consultivi comunali: se ne parlerà in consiglio

Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria nella sala consiliare di Palazzo Palmieri martedì 16 novembre 2021 alle ore 10 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 19 novembre alla stessa ora) per la trattazione di 22 punti all'ordine del giorno (numerosi sono i debiti fuori bilancio) che trattano argomenti che vanno dall'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Di particolare importanza le modifiche ed integrazioni allo statuto comunale, l'approvazione del regolamento per l'indizione e lo svolgimento di referendum consultivi comunali, la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti, e argomenti tecnici di suddivisioni di comparti del Pug.Sarà consentito l'accesso alla sala consiliare solo ai soggetti in possesso della certificazione verde covid-19 (così come previsto all'articolo 1 del decreto-legge n.127 del 2021). Si precisa che si entrerà in ordine di arrivo fino alla concorrenza dei posti disponibili in sala consiliare, nel rispetto del distanziamento. Resta ferma la pubblicità della seduta in diretta streaming sul canale della Città di Trani