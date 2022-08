È morto Piero Angela, un lutto per l'intera nazione

Non c'è stata mai età, livello culturale, Stato Sociale, per apprezzare, seguire, e, certo, voler bene a Piero Angela. l'appuntamento del Mondo di Quark è stato imperdibile per milioni di Italiani e per generazioni, e lo è ancora, poiché il grande, grandissimo giornalista morto questa mattina, ha registrato le trasmissioni fino all'ultimo anche quelle che stanno andando in onda in questi giorni. il suo figlio e degno, degnissimo erede, del quale è stato fiero sostenitore per il valore, e non per discendenza come spesso avviene in ogni campo, ne ha dato la notizia con un dolcissimo "Buon viaggio papà", al quale tutti noi ci accordiamo,rattristati per una perdita per un uomo, sì, anziano, ma con la mente ancora nel fiore degli anni,e che sicuramente va annoverato tra i grandi intellettuali del '900 italiano.Ha sempre dedicato tantissimo spazio nelle sue trasmissioni alle meraviglie e alla bellezza della Puglia, dal Salento al Gargano passando per Castel del Monte e anche dalla città di Trani, proprio con Alberto. Piero Angela aveva 93 anni ma della sua età anagrafica diceva: "Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni".