Muore a 59 anni Vincenzo Cannone, titolare del bar Gattopardo

Un esemplare padre di famiglia e grande lavoratore, Vincenzo Cannone, il 59enne di Trani scomparso questa notte a seguito delle conseguenze di un ictus. L'uomo era molto conosciuto in città essendo titolare del bar Gattopardo in via Pozzo Piano: Vincenzo, ai più noto semplicemente come Enzo, era dicevamo volto conosciuto a Trani non solo nel quartiere ma anche da molti altri suoi concittadini per via del suo bar pasticceria che gestiva da anni con dedizione e passione assieme alla sua famiglia: dietro al bancone non mancava mai una battuta e una chiacchiera con i suoi clienti che oggi piangono con incredulità la sua improvvisa dipartita. Un uomo dalla straordinaria empatia e cordialità come lo ricordano in molti, Enzo lascia la moglie Angela e la sua unica figlia Arianna Pia. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 23 marzo, alle ore 9 nella parrocchia dello Spirito Santo.