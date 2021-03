Museo della macchina per scrivere : domani ingresso gratuito per le donne

La macchina per scrivere è donna.Non a tutti/e magari è noto che l'emancipazione femminile è stata anche conquistata grazie all'utilizzo di questo affascinante strumento di scrittura. Entrò nell'uso comune nelle realtà aziendali più progredite nell'Ottocento e diede vita alla dattilografia. Era molto comune identificare la disciplina in una figura professionale femminile quale "la dattilografa" e, infatti, le protagoniste assolute nell'utilizzo dello strumento erano le donne.Esso, nel corso dei decenni, ha conferito loro dignità e rispettabilità in tutti gli uffici di un mondo del lavoro animato solo da uomini in giacca e cravatta.Durante la giornata dell'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Polo Museale Diocesano di Trani e la Fondazione S.E.C.A. propongono l'ingresso gratuito a tutte le donne che vogliano immergersi nella storia della scrittura meccanica che il Museo della Macchina per Scrivere della Fondazione S.E.C.A. si pone ormai a livello nazionale ed europeo come un'eccellente esposizione di gran pregio e valore storico dei pezzi.La visita all'esposizione offre spunti d'interesse non solo per gli studiosi ma per tutti i curiosi e gli appassionati della storia della scrittura.Info e prenotazioni all'indirizzo di posta elettronica info@fondazioneseca.it o allo 0883/582470.