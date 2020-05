Musica e assembramenti in piazza Longobardi: intervengono le forze dell'ordine

Con la Fase 3 del Coronavirus è arrivato anche a Trani il tanto temuto "Libera tutti". Nel centro storico è tornata, non tanto timidamente, la movida tipica delle prime serate estive e i giovani si sono riversati per le strade senza rispettare i limiti previsti dall'emergenza sanitaria. Nella serata del 18 maggio, infatti, un cospicuo gruppo di ragazzi ha trascorso la serata in piazza Longobardi, bevande alla mano, dimenticando il divieto, ancora in corso, di assembramenti. Una situazione in pieno contrasto con le normative anti Coronavirus che ha spinto qualcuno ad allertare le forze dell'ordine.Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Non si conoscono ancora i provvedimenti presi, ma oltre 100 persone sono state obbligate a disperdersi. L'operazione delle forze dell'ordine si colloca nell'ambito del rafforzamento dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto, da parte della cittadinanza, delle disposizioni stabilite per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Controlli che, nei prossimi giorni, sono destinati ad aumentare. A rischio anche i locali stessi che potrebbero essere colpiti da pesanti sanzioni amministrative.