Natale a Trani, oggi l'inaugurazione del presepe artistico a Villa Telesio

Si svolgerà quest'oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 18, alla presenza delle istituzioni e del Comitato di Quartiere Pozzo Piano, con la partecipazione di don Mimmo Gramegna, la cerimonia di consegna del presepe artistico ideato e costruito dai soci dell'associazione Trani Soccorso nei giardini di Villa Telesio. L'iniziativa si è potuta realizzare grazie all'Amministrazione comunale che ancora una volta ha deciso di riporre fiducia all'associazione.In queste festività natalizie, ci saranno inoltre delle giornate di animazione ancora in via di definizione per non creare assembramenti.