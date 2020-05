Nautica Geba, si riparte con le novità Evinrude

«Non è stato semplice gestire, soprattutto emotivamente, il blocco totale causa Covid-19 solo 4 giorni dopo l'apertura del nuovo negozio al pubblico di NAUTICA GEBA. Ci siamo adeguati e l'abbiamo "presa con filosofia", sicuramente ne usciamo più forti ed ambiziosi di prima. Siamo ripartiti con più slancio, il lockdown non ci ha spaventato, anzi!Abbiamo approfittato del tanto tempo a disposizione per riorganizzarci, per formare nuove competenze, lavorando ogni giorno in Smart Working riorganizzando il nostro e-commerce www.nauticageba.itMi sono impegnato in prima persona seguendo corsi online che mi hanno permesso di proiettare la nostra realtà aziendale allo step successivo, accedendo ad una grandissima opportunità. Questa opportunità ritengo non sia solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore NAUTICO molfettese e della provincia di Bari. Il duro lavoro è stato premiato con l'affidamento e la gestione di un importante BRAND di motonautica. Dal mese di Maggio la EVINRUDE è finalmente tornata, puntando su Molfetta per riorganizzare la rete vendita e di assistenza nella provincia di BARI, il contratto firmato i primi giorni del mese di MAGGIO ci ha permesso di diventare concessionaria e centro assistenza tecnica autorizzata per motori fuoribordo EVINRUDE.Riportare un Brand così importante a Molfetta è un grande motivo di orgoglio per tutto lo staff, siamo consapevoli che da troppo tempo mancava un vero punto di riferimento della NAUTICA per tutta l'area nord di Bari ed oggi GEBA srl, con rinnovata ambizione punta a garantire un supporto tecnico commerciale a 360° agli amanti del mare, dei diportisti, dei velisti e dei pescatori professionisti.La GEBA si impegna ad investire in tecnologie e formazione in modo da fornire un alto servizio qualitativo ai nostri clienti sia nel reparto service con l'assistenza in officina che nel reparto vendita con un modello d'acquisto pensato su misura per il cliente. In questo momento è fondamentale comprendere tutte le necessità e strutturare un'offerta che sia il più possibile creata su misura per lui».