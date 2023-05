Negozio storico, accettate tutte le domande inviate da Confesercenti Provinciale Bat

"Con grande soddisfazione comunichiamo che sono 20 le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di attività storiche e di tradizione della Regione Puglia.A dichiararlo è il direttore Mario Landriscina.Le domande sono state presentate da Confesercenti provinciale BAT attraverso il suo centro servizi CAT Imprese Nord Baresi e inviate dal CAT Puglia alla Regione Puglia."Istanze, dunque, tutte approvate grazie al lavoro profuso dalla segreteria della nostra associazione di categoria, prosegue Landriscina.Una spinta per chi con impegno e sacrificio ha portato avanti per anni un'attività commerciale ed imprenditoriale superando mille difficoltà, specie nel periodo buio della pandemia dove in molti non ce l'hanno fatta e sono stati costretti ad abbassare le saracinesche.Un plauso all'Assessore regionale Alessandro Delli Noci per aver creduto in questa iniziativa e per aver coinvolto le associazioni di categoria attraverso i loro CAT"."Un impegno che confesercenti provinciale BAT ha profuso non solo nei confronti dei suoi associati, sottolinea il presidente Palmino Canfora, ma di tutti gli imprenditori del territori, pronti insieme a credere in uno sviluppo economico possibile".Di seguito l'elenco delle aziende che hanno ottenuto il riconoscimento e che saranno iscritte nell'albo regionale:La Nascente di Bisceglie, Borgiac di Barletta, Calzaturificio Barracchia di Trani, Edward Donna di Trani, Edward Uomo di Trani, Ferramenta Di Ruvo di Trani, Franca Greco di Trani, Grandi Sapori di Canosa di Puglia, Azienda Galise Carlo di Corato, Panificio S. Antonio di Trani, La Fiorente di Trani, Le Voyage di Trani, Intimo Leonetti di Andria Mirella Trani, Profumeria Piccinini Trani, Cartolibreria Rizzi Trani, Edicola Ulisse Trani, Zitoli Fotografia di Trani, Bar Fiamma di Margherita di Savoia, Cornici Tedeschi di Trani, Panificio Sant'Antonio di Trani.Le aziende riceveranno una targa identificativa.Vi ricordiamo che è sempre possibile ottenere il riconoscimento di attività storiche e di tradizioni.La segreteria della Confesercenti prov.le BAT è a disposizione, gratuitamente, di imprese e commercianti della BAT per la presentazione della domanda (via Malcangi 197 -Trani Tel. 0883888236).