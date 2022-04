"Nel dubbio, la fede": sabato un concerto meditativo a San Toma

Anche un concerto meditativo, per indurre alla riflessione e alla preghiera accompagnati dalla musica e dal canto corale, tra i riti previsti per l'apertura della settimana Santa dalla confraternita Sacro Cuore di Maria santissima della rettoria di San Toma. Sabato 9 aprile dopo il santo rosario alle 18:30 e la santa Messa, unita alla lettura della passione di Cristo, avrà luogo nella chiesa di San Toma un concerto - meditazione."Nel dubbio, la fede", sarà animato a cura di "Polimniae voces".Domenica 10, alle 10:30, dopo la benedizione delle Palme in Piazza della Libertà, avrà inizio la processione verso Piazza Tomaselli e la celebrazione della Santa Messa all'aperto.