Nella Pinanoteca Diocesana un incontro dedicato alla pittura dell’artista Cesare Fracanzano

Il 2 Settembre alle ore 19,00 presso la Pinacoteca Diocesana sarà presentato un incontro dedicato alla pittura dell'artista Cesare Fracanzano, un'illustrazione storica del prof. Ruggiero Doronzo, la quale verterà sull'evoluzione dell'artista nel corso dei suoi anni più produttivi. L'incontro sarà arricchito dalla proiezione delle opere più significative per meglio comprendere e scoprire il pittore pugliese.

Ruggiero Doronzo nasce a Barletta nel 1984, ha conseguito la laurea in Storia dell'Arte presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" nel 2009 con una tesi intitolata "Per un corpus dei dipinti di Cesare Fracanzano: la produzione in Puglia", poi edita col titolo La bellezza del Divino. Le opere pugliesi di Cesare Fracanzano (Barletta 2013). È Dottore di ricerca in Scienze Filologiche, Letterarie, Storiche e Artistiche presso la medesima università, Socio ordinario di Società di Storia Patria per la Puglia e Cultore della materia in Storia dell'Arte regionale (Dipartimento DISIUM, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"). È autore di diversi saggi pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali e di quattro monografie.

Si proseguirà con una visita guidata alla Pinacoteca Diocesana con il Direttore Graziano Urbano e il prof. Ruggiero Doronzo, che ancor più metteranno in luce l'importanza del patrimonio pittorico dell'Arcidiocesi.



La serata sarà allietata dal Time2Quartet, formazione composta da Giuseppe Antonio Palmiotti e Michele Saracino ai violini, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello. Le loro sonorità innovative son capaci di combinare la musica leggera più odierna con l'eleganza della formazione classica dei propri componenti. Il quartetto dedicherà la prima parte alle colonne sonore di E. Morricone, H. Zimmer e R. Sakamoto, la seconda parte al tango di Astor Piazzolla, e concluderà la serata con i grandi classici pop/rock (Queen, Aerosmith, M. Jackson…).



La pittura e la musica sono incredibilmente vicine, sanno evocare sensazioni e immagini, sanno trasportarci in luoghi immaginari e fantastici.

La partecipazione alla visita guidata e alla serata è gratuita. Per info tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it.