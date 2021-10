Nessun “Premio di risultato” per i lavoratori della Stp: i sindacati chiedono un incontro urgente

Acque agitate nella Stp, la Società Trasporti provinciale spa nella quale il Comune di Trani detiene il 5% delle quote societarie, l'Amet il 44%, il 12,09% la Provincia Bat e il restante 38,91 la Città Metropolitana di Bari, la cui sede legale è in via Barletta 156 a Trani, e di cui è presidente dal marzo scorso il tranese avv. Maurizio Sasso, Amministratore Delegato la prof.ssa Rosa Pastore e Direttore Amministrativo la dott.ssa Barbara SanteramoAi vertici dell'azienda che gestisce le autolinee non solo provinciali è indirizzata una lettera, a firma delle segreterie territoriali del sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl (segretari Minafra, Lomoro, Fanelli, Minunno, Loporchio), per una "Convocazione urgente", a seguito di esplicito mandato ricevuto dall'Assemblea dei Lavoratori, per discutere sulle seguenti problematiche: "Erogazione Premio di Risultato (Esercizi 2019 – 2020); Turni e tempi di percorrenza; Pianta organica e personale inidoneo; Fornitura divise e Dpi; Carico di lavoro e mansioni non previste dagli accordi". Nella stessa lettera si "reitera, altresì, la richiesta di Pianta Organica con indice analitico di forza lavoro effettiva e forza lavoro prevista, con l'auspicio di riceverla prima dell'incontro". Si percepisce nella condizione dei lavoratori anche riferimento all'assenza di interventi da parte della classe politica tranese.Nei giorni scorsi c'era stato uno sciopero indetto dall'Usb (Unione sindacale di base): "Nonostante tutti i sacrifici ai quali si è andati incontro per garantire il servizio nel pieno della pandemia, tra cassa integrazione e la paura di contrarre il virus, i lavoratori della Stp Bari – ha spiegato il segretario Francesco Laterza - oltre a non vedersi riconoscere la retribuzione del premio di risultato del 2019, che poteva rappresentare una gratificazione per tutti gli sforzi profusi, non stanno ricevendo alcun riscontro alle diverse istanze e rivendicazioni".In particolare Laterza fa poi riferimento alla parte del Bilancio Stp del "Riscontro valore Crediti Imposte Anticipate al 31/12/2019" dove risulta la voce "premio di risultato Ad" pari a 80.352 Euro. "Se quanto riscontrato rappresentasse il premio di risultato erogato alla Dirigenza Aziendale ci troveremmo di fronte all'ennesima contraddizione di un'azienda che dimostra di non voler gratificare e dare il giusto riconoscimento ai Lavoratori ed a tutti i loro continui sacrifici per garantire il servizio".