Niente slitta: Babbi e Mamme Natale a Trani tutti in sup!

Una flotta di Babbi e mamme Natale in versione Beach: non in slitta ma tutti a scivolare sulla superficie del mare con i Sup, le tavole gonfiabili che ogni estate, e quest'anno anche d'inverno, stanno appassionando sempre più persone veramente di tutte le età.Ed è raggiante Francesca Landriscina, salutata da riva da decine e decine di persone che ormai la riconoscono come un punto di riferimento di questa nuova disciplina sportiva che lei stessa definisce magica: "Uno sport davvero per tutte le età, possibile anche ai disabili: condividere questa sensazione meravigliosa di stare in equilibrio sul mare, far conoscere questa disciplina in un momento così inusuale come il pieno inverno è davvero una gioia immensa!".E tra una passeggiata in sup e l'altra non pochi sono stati i bagni di Natale: "Avevamo portato le mezze mute - racconta ancora Francesca - e anche diverse tavole: invece abbiamo visto che si stava benissimo anche così e che molte persone anche non facenti parte del nostro gruppo ci avevano raggiunto con le proprie tavole".Tanti nel vedere queste passeggiate nella Quiete placida dell'azzurro, persino all'alba e anche nel pomeriggio, si stanno appassionando a questo modo diverso nuovo di vivere il mare; Babbi Natale in sup si sono visti anche oggi, al crepuscolo, accompagnare lo spegnersi del giorno di Natale mentre si accendevano le stelle, in una suggestione meravigliosa da vivere e magica anche per chi era a guardare dalla riva della Baia del pescatore a Colonna.