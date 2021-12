Non risponde da due settimane, uomo trovato privo di vita nella sua abitazione in via Giovanni Bovio

Non si avevano più sue notizie da circa due settimane. E così nella mattina di lunedì 27 dicembre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un'abitazione al piano terreno in via Giovanni Bovio per verificare le condizioni dell'occupante, un uomo che purtroppo è stato trovato privo di vita. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del 118 accorsi poco dopo: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni vicini di casa della vittima che non lo vedevano più uscire di casa da diversi giorni.